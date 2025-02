PASSATEMPO

Everton Ribeiro é viciado em Candy Crush e está quase no nível 16 mil

Esposa do capitão do Bahia publicou prints da evolução de Everton no jogo e afirmou que ele nunca gastou dinheiro comprando vidas

Marina Branco

Publicado em 11 de fevereiro de 2025 às 15:58

Éverton Ribeiro Crédito: Paula Fróes/CORREIO

O vício em Candy Crush não se restringe às mães que não param de jogar e viralizam na internet: até mesmo os jogadores de futebol são apaixonados pelo joguinho, que consiste em combinar pequenos doces para passar de fase. Com fases quase infinitas, o jogo atraiu o capitão do Bahia, Everton Ribeiro, que já está perto da fase de número 16 mil.>

Com um total de 15.958 jogos, o passatempo do craque foi exposto por sua esposa, Marilia Nery, no X/Twitter. Isso, até a tarde desta terça-feira (11), já que apenas entre mandar o número de níveis jogador para Marilia às 11:42 da manhã e printar a tela do jogo às 13:09 da tarde, já foram oito novas fases vencidas pelo atleta.>

Print da conversa de Everton Ribeiro com a esposa Crédito: Reprodução I X

Print do Candy Crush de Everton Ribeiro Crédito: Reprodução I X

Os prints viralizaram na internet e muitos internautas se identificaram com o interesse do jogador. Inicialmente, o tópico veio à tona por causa de um vídeo de uma moça contando que seu pai já havia ultrapassado mais de 11 mil níveis no jogo, que foi republicado pela esposa de Everton com o recorde do tricolor.>