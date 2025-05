DEIXOU ESCAPAR

Everton Ribeiro lamenta erros do Bahia em derrota na Libertadores: 'Temos que acertar isso'

Meia do Esquadrão agradeceu à torcida pelo apoio nos jogos dentro de casa na competição

Alan Pinheiro

Publicado em 7 de maio de 2025 às 21:29

Everton Ribeiro, em Bahia x Nacional Crédito: Rafael Rodrigues/EC Bahia

A classificação do Bahia para a próxima fase da Copa Libertadores ficou para outro dia. Nesta quarta-feira (7), o Esquadrão perdeu de virada para o Nacional, do Uruguai, por 3x1 e deu fim à sequência de cinco jogos com triunfos. O Esquadrão abriu o placar com Jean Lucas, mas levou a virada com gols de Morales, Nico López e Milán. Na saída do campo, o meia Everton Ribeiro lamentou os erros cometidos pela equipe.>

"A gente não pode dar os contra-ataques que demos, principalmente jogando em casa. Errou o coletivo, temos que acertar isso. Temos mais duas chances agora pela frente, mais dois jogos fora de casa, longe da nossa torcida. Mas temos chances, estamos no jogo e agora é nos preparar pela frente. Independente do resultado, a gente fez um bom jogo. Erramos, mas fizemos um bom jogo. A gente agradece por todo apoio [da torcida] nesta primeira fase dentro de casa", disse o meia.>

Com mais chances de abrir o placar, o primeiro tempo do confronto terminou zerado. Apesar da baixa eficiência nas finalizações, o Bahia esteve mais próximo de chegar ao gol. Logo na volta do intervalo, Jean Lucas abriu o placar. Dez minutos depois, o lateral Morales aproveitou a bola parada para deixar tudo igual. Mais eficiente na partida, o Nacional chegou à virada com Nico López após contra-ataque. No final, MIlán ampliou a vantagem uruguaia. >