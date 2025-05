CONVOCADO

Ex-catador de latinhas e estreante na seleção: conheça a história de zagueiro Alexsandro

Jogador foi um dos 25 nomes chamados pelo italiano Carlo Ancelotti nesta segunda-feira (26)



Alan Pinheiro

Estadão

Publicado em 27 de maio de 2025 às 14:38

Alexsandro (Lille) Crédito: Divulgação/Lille

A primeira convocação da seleção brasileira de Carlo Ancelotti foi feita. Na tarde desta segunda-feira, a Confederação Brasileira de Futebol (CBF) apresentou o técnico recém-contratado em um evento que contou também com a presença de Samir Xaud, presidente da entidade eleito no último domingo. O treinador italiano anunciou os atletas que participarão dos jogos pela seleção na próxima Data Fifa e respondeu a jornalistas em uma entrevista coletiva.>

Entre os 25 jogadores selecionados pelo novo comandante da equipe, um nome é mais desconhecido da torcida. Alexsandro Ribeiro, zagueiro do Lille, apareceu pela primeira vez na lista de convocados para a seleção brasileira e, aos 25 anos, fará sua estreia pelo time nacional.>

Criado na base do Flamengo, Alexsandro fez parte da geração campeã que atuou junto com Vinicius Jr. nas equipes iniciais do rubro-negro. Diferentemente do atacante do Real Madrid, porém, nunca chegou a atuar pelo elenco profissional do clube da Gávea. Foi dispensado antes de subir de categoria, e passou a buscar outros times para jogar. No Fluminense, chegou a passar algumas semanas, até ser preterido novamente.>

Em meio a negativas de outras equipes e dificuldades financeiras, o zagueiro teve de começar outras atividades para garantir o sustento da família. Irmão mais velho de cinco irmãos, Alexsandro trabalhou em feiras e obras e também como catador de latinhas. Em 2017, começou a atuar pela base do Resende, time da Série A-2 do Campeonato Carioca.>

Meses depois, recebeu do Praiense a oportunidade de jogar em Portugal. Do Praiense ao Chaves, outro time português, subiu da terceira para a Segunda Divisão do país. Foi quando chegou a proposta do Lille, clube da primeira divisão do Campeonato Francês.>

Na equipe desde 2022, Alexsandro tem contrato firmado para permanecer na França até 2028. Pelo Lille, já participou de 112 partidas, nas quais marcou cinco gols e deu duas assistências. No clube - que terminou a temporada na quinta colocação da Ligue 1 -, o brasileiro é considerado destaque. Ele foi titular, inclusive, do jogo da Liga dos Campeões em que Carlo Ancelotti e Real Madrid saíram derrotados por 1 a 0, na primeira fase do torneio.>

Representar a seleção brasileira é sonho antigo do zagueiro. Em entrevista ao ge, afirmou que estava lutando por mais essa chance. "Estou num momento muito positivo junto com o clube. Estamos numa crescente muito boa. Individualmente, as coisas estão acontecendo. Pouco a pouco, meu nome está expandido, meu futebol está chegando em todo lado, inclusive no Brasil, que acho o principal. Continuando assim, tenho certeza que esse sonho vai se tornar realidade. Copa do Mundo também, com certeza Sei que está um pouco distante, mas é pensar no agora. Passo a passo, dia a dia, semana a semana, ir plantando e no final colher coisas boas", afirmou.>