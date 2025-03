INFIDELIDADE

Ex-jogador da seleção diz que se arrepende de trair esposa com ex-atriz da Globo: 'Abandonei minha família'

Elano teve um relacionamento com Nivea Stelmann logo após a Copa do Mundo de 2010

Uma cena religiosa envolveu um ex-jogador da Seleção Brasileira, uma ex-atriz da Globo e uma traição na última quarta-feira (26). Enquanto estava rezando o rosário em uma live com Frei Gilson, da comunidade Carmelitas Mensageiros do Espírito Santo, transmitida para mais de um milhão de pessoas, Elano confessou se arrepender de ter traído a ex-esposa. >

O caso aconteceu logo após a Copa do Mundo de 2010, e causou o que a amante afirma ter sido o pior relacionamento da vida dela. Na ocasião, ele traiu a esposa com a atriz Nivea Stelmann.>

Nivea garante que o jogador se divorciou no papel em 2011, mas nunca terminou de fato o relacionamento. Em resposta, Elano processou a atriz, que disse que o atleta não teve coragem de terminar com ela quando voltou para a ex-esposa.>

Na live, Elano comentou a situação, começando pela sua trajetória com a amarelinha. “Ao longo desse tempo eu consegui alcançar meus objetivos profissionais. Ao todo, foram 68 convocações pela seleção, são quase seis anos e meio. Joguei na Europa, joguei no time do Manchester City, era um sonho jogar a Premier League. Ganhei títulos com a seleção brasileira, ganhei títulos com os clubes, ganhei oito títulos do Santos em oito anos”, relembrou.>