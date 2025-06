NOVA CARREIRA

Ex-treinador de clube inglês é flagrado trabalhando em aeroporto após demissão

Luke Williams, ex-treinador do Swansea, é responsável por ajudar passageiros com deficiência ou mobilidade reduzida no terminal de Bristol

Pedro Carreiro

Publicado em 23 de junho de 2025 às 17:15

Ex-técnico do Swansea City é flagrado trabalhando no aeroporto de Bristol Crédito: Reprodução/Redes sociais

Luke Williams, ex-treinador do Swansea City, foi visto trabalhando no aeroporto de Bristol, na Inglaterra, poucos meses após ser demitido do clube em fevereiro de 2025. Ele atua agora auxiliando passageiros com deficiência ou mobilidade reduzida em um dos terminais. >

Segundo o jornal The Athletic, Williams assumiu o novo emprego há cerca de duas semanas, mesmo estando de licença médica e sem enfrentar dificuldades financeiras. A decisão partiu do próprio treinador, que relatou ansiedade e o desejo de ocupar o tempo com algo significativo.>

Em uma entrevista ao próprio The Athletic, em fevereiro de 2024, Williams disse acreditar que "motivação na vida é tudo" e revelou já ter trabalhado como motorista de micro-ônibus, além de ter se candidatado a um curso de eletricista na primeira vez que foi demitido do Swansea, há cerca dois anos.>