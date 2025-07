NA ÍNDIA

Fauja Singh, maratonista mais velho do mundo, morre atropelado aos 114 anos

Conhecido como "Tornado de Turbante", o indiano começou a correr aos 89 anos e inspirou o mundo com sua história de superação

O mundo do esporte perdeu nesta semana uma de suas figuras mais inspiradoras. Fauja Singh, conhecido mundialmente como o maratonista mais velho do planeta, faleceu aos 114 anos após ser atropelado por um carro em sua aldeia natal, próxima à cidade de Jalandhar, no estado de Punjab, na Índia. O acidente ocorreu na segunda-feira (15), mas a confirmação da morte veio apenas nesta terça-feira (16), por meio de seu clube de corrida e instituição de caridade, a Sikhs In The City, sediada em Londres. >