Festival esportivo gratuito movimenta esportistas do subúrbio de Salvador; entenda

O evento apresenta 16 lutas de boxe entre atletas do Subúrbio Ferroviário para valorizar talentos locais

Publicado em 22 de janeiro de 2026 às 18:13

A segunda edição do Circuito Cultural, Esportivo e Periférico – Boxe do Subúrbio será realizada no próximo dia 31 de janeiro, a partir das 16h30, na Praça João Martins, em Paripe. O evento apresenta 16 lutas de boxe entre atletas do Subúrbio Ferroviário para valorizar talentos locais.

O objetivo do evento é promover o esporte como instrumento de inclusão social. A programação também contará com apresentações culturais e diversas modalidades esportivas, reunindo esporte, cultura e identidade periférica em um mesmo espaço.

O boxe é o carro-chefe do evento, com 16 lutas que prometem fortes emoções, competitividade e grande participação do público, consolidando o evento como uma das principais ações esportivas da região.

A iniciativa conta com o apoio da Secretaria de Turismo do Estado da Bahia, da Federação Baiana de Boxe, parceiros fundamentais para a realização e divulgação do circuito.

