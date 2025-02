MULHER CHAMOU A POLÍCIA

Galã da seleção francesa tem mansão furtada nos EUA e perde R$ 2,8 milhões

Bandidos entraram na casa de Olivier Giroud e levaram diversos itens, incluindo dez relógios de luxo

Giuliana Mancini

Publicado em 18 de fevereiro de 2025 às 11:04

Olivier Giroud, atacante do Los Angeles FC Crédito: Reprodução/Instagram

Campeão do mundo com a seleção da França em 2018, Olivier Giroud é mais um jogador que teve a casa invadida por ladrões. Bandidos entraram na mansão do atacante em Los Angeles e levaram diversos bens estimados no valor de US$ 500 mil (o equivalente a R$ 2,8 milhões, na cotação atual). Entre os itens, estavam dez relógios de luxo.>

As informações são do site TMZ Sport. De acordo com a publicação, a mulher do jogador do Los Angeles FC, Jen Giroud, acionou a polícia após notar uma janela quebrada na casa. O episódio teria acontecido no dia 5 de fevereiro. Até o momento, ninguém foi preso.>

O atacante de 38 anos se junta a uma lamentável lista de atletas vítimas de furtos nos Estados Unidos, ao lado de Luka Doncic, dos Dallas Mavericks (NBA); Patrick Mahomes e Travis Kelce, do Kansas City Chiefs; e Joe Burrow, dos Cincinnati Bengals (NFL). De acordo com um informe do FBI, gangues especializadas em invadir mansões têm cada vez mais os lares dos esportistas como alvos, em busca de itens de luxo como bolsas de grife, joias, relógios e dinheiro. >