NESTE FIM DE SEMANA

Galvão Bueno no Brasileirão: veja que jogo ele vai narrar nesta rodada

Narrador comandará transmissão pela 3ª rodada da Série A diretamente do estádio

Galvão Bueno já tem data para voltar a narrar um jogo do Campeonato Brasileiro. O apresentador estará no comando da transmissão de Fluminense x Santos, válido pela 3ª rodada da Série A, no Prime Video. A partida está marcada para o próximo domingo (13), às 19h30, no Maracanã. O narrador, inclusive, estará in loco no estádio no Rio de Janeiro.>