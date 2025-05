CAMPEONATO ESPANHOL

Getafe x Celta de Vigo: onde assistir, horário e prováveis escalações

Válida pela última rodada do Campeonato Espanhol, a partida será disputada no Estádio Coliseum Alfonso Pérez, em Getafe, às 16h

Getafe e Celta de Vigo se enfrentam neste sábado (25), às 16h (de Brasília), em partida válida pela 38ª rodada do Campeonato Espanhol 2024/25. O jogo será disputado no Estádio Coliseum Alfonso Pérez, em Getafe, e >

Onde assistir

Como chega o Getafe

A equipe da capital espanhola aparece na 13ª posição, com 42 pontos, e vem de uma vitória fora de casa por 2 a 1 sobre o Mallorca. Apesar do resultado positivo, o time de José Bordalás perdeu os últimos quatro jogos que disputou como mandante. >

Como chega o Celta de Vigo

O Celta, por sua vez, está na 7ª colocação, com 52 pontos, mas perdeu o último compromisso: 2 a 1 para o Rayo Vallecano. Mesmo com o revés, a equipe comandada por Claudio Giráldez briga por uma vaga em competições europeias e tenta aproveitar o mau momento do adversário em casa para garantir os três pontos. >