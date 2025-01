GINÁSTICA

Ginasta amigo dos Hypolito comenta polêmicas, personalidade e brigas da dupla

Arthur Zanetti opinou sobre polêmicas com aparência física, competitividade, DRs e memes da dupla

Marina Branco

Publicado em 22 de janeiro de 2025 às 15:01

Arthur Zanetti com os irmãos Hypolito Crédito: Reprodução I X

Todo participante que entra na casa do BBB deixa conhecidos aqui fora, e com os Camarotes não é diferente. Daqui, o ginasta e amigo dos irmãos Hypolito Arthur Zanetti comentou sobre tudo que tem acontecido com a dupla no programa, falando sobre as personalidades e brigas dos dois.

O campeão olímpico de argolas é tão próximo dos Hypolito que um dos cachorros dos irmãos foi batizado com o nome dele, por ter "meio metro de altura mas espírito de pitbull" como o ginasta. O trio já viveu até vitórias juntos, quando representaram o país nas Olimpíadas.

Sobre a ida dos irmãos, Arthur pensa que é uma decisão positiva para o esporte brasileiro, pela influência que trará. "Além de sermos amigos, fiquei muito feliz por eles representarem a ginástica em um programa com tanta audiência como o BBB. Com certeza eles contribuíram muito para o esporte e agora o representam como influenciadores para novas gerações", comentou.

Mas o BBB não é um jogo de esportes, e sim de personalidade e relacionamento. O amigo da dupla conhece suas personalidades - bem opostas, diga-se de passagem - a fundo, e relembra momentos que viveram juntos. "A Dani é mais reservada, trabalhamos juntos como comentaristas nas Olimpíadas de Paris. Os seus comentários eram altamente técnicos, assertivos, fiquei muito feliz de ter ela representando as mulheres. Aliás, nessas olimpíadas, as meninas foram um show à parte. Os irmãos contribuíram muito para a divulgação do esporte, com certeza são celebridades na ginástica", opinou.

"O Diego é isso que estão vendo, extrovertido, animado. Fomos comentaristas no Mundial (de Ginástica Artística). Ele também é cirúrgico na hora de avaliar, são muitos anos na ginástica, eu mesmo fiquei quase 3 décadas", completou.

Talvez por serem tão diferentes, os irmãos frequentemente entram em embates na casa. Para Zanetti, as brigas dos dois não significam nada demais: "Vi que houve um desconforto... Não me surpreendeu, porque isso é normal entre irmãos, não é uma exclusividade deles".

"Isso é normal entre irmãos, mesmo que se deem superbem, uma hora um não consegue concordar com tudo. Como falei, acredito não ser exclusivamente deles, família é assim", avaliou.

Outra situação que acompanhou a dupla para dentro da casa foi a discussão sobre estética e corpo, muito cobrados com perfeição dos atletas em geral. Quem mais tem comentado sobre é Daniele, que relata até hoje ter vergonha de ir à praia ou à piscina por não gostar do próprio corpo.

"Infelizmente as mulheres são mais cobradas pelo corpo perfeito, hoje ainda mais com a influência das redes sociais. Só que os corpos de atletas de alto rendimento mudam, já sabemos dessas mudanças", comentou Arthur. Para ele, uma das coisas mais determinantes para a mudança de corpo após a aposentadoria é a parada nos treinos incessantes.

"São em média 2,3 treinos por dia, mais musculação, fisioterapia e programa alimentar feito por nutricionistas. Não tem como não ter mais massa muscular do que um indivíduo não atleta. Fortalecer a musculatura, faz parte para prevenir lesões, e mesmo assim estamos suscetíveis a sofrer", afirmou.

Além do corpo, a competitividade que marca o jogo do BBB também traz memórias da vida de ginasta. A própria Daniele já relatou que, em casos extremos, já colocaram até mesmo água da privada na água dela. Para ela, o Castigo do Monstro relembra momentos de competitividade de sua carreira.

Quanto a isso, Arthur teve uma experiência mais leve, e lamenta pela amiga: "Acho que nunca passei por algo assim ao extremo. Sinto muito por ela, realmente é uma situação desagradável. Esse tipo de exemplo que ela citou, ultrapassa a competição sadia. Já a competitividade saudável faz parte da vida, no esporte não seria diferente, pode até ser algo saudável como uma crítica construtiva. Sempre tento enxergar o lado positivo, como combustível", apontou.

