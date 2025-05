SÉRIE B

Goiás x Ferroviária: onde assistir, horário e escalações

Válido pela 9ª rodada da Série B, o jogo acontece no Estádio Hailé Pinheiro, em Goiânia, às 21h35

Líder da Série B do Campeonato Brasileiro, o Goiás entra em campo nesta quarta-feira (23) para defender a ponta da tabela. O Esmeraldino recebe a Ferroviária, às 21h35 (de Brasília), no Estádio Hailé Pinheiro, em Goiânia, pela 9ª rodada da competição. Apesar de estar apenas na 11ª colocação, o time paulista tem sido um adversário difícil de bater: perdeu apenas uma vez, assim como o Goiás. >

Onde assistir Goiás x Ferroviária ao vivo

O confronto terá transmissão exclusiva no Disney+, via streaming. >

Como chega o Goiás

Após empatar com o Paysandu na última rodada, o técnico Vagner Mancini deve manter a base da equipe titular. O meia Martín Benítez ainda não foi regularizado e segue fora. As esperanças ofensivas seguem com Rafael Gava e Anselmo Ramon, enquanto o goleiro Tadeu é um dos pilares defensivos. >

Como chega a Ferroviária

Com apenas uma derrota em oito jogos, a Ferroviária tem surpreendido no início da Série B, mas ainda acumula cinco empates. O técnico Vinícius Bergantin deve repetir a escalação da rodada anterior. A única baixa continua sendo o zagueiro Gustavo Medina. O atacante Carlão, vice-artilheiro da competição com quatro gols, é o principal nome do time. >