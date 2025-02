SUPERAÇÃO

Goleiro que venceu o câncer deixa o Flamengo para jogar na Ucrânia

Raphael Nunes tem 18 anos e encontrou no futebol a motivação para lutar contra o tumor nos testículos

Marina Branco

Publicado em 20 de fevereiro de 2025 às 18:54

Raphael Nunes está de saída do Flamengo Crédito: Divulgação

Uma história inspiradora deixou o Flamengo nesta quinta-feira (20), com a saída do goleiro Raphael Nunes para dar continuidade à sua carreira em um clube da Ucrânia. Após vencer o câncer com o futebol como principal motivação, o atleta irá jogar pelo time profissional do Polissya.>

Aos 17 anos, quando ainda era goleiro sub-17 do Flamengo, Raphael descobriu um tumor no testículo, logo após jogar um campeonato na Europa em julho de 2023. No treino de véspera da viagem, uma bolada recebida na região afetada começou a incomodá-lo, mas a dor sumiu rapidamente e ele voltou a jogar. >

Foi apenas cinco dias depois, na Croácia, que o jogador percebeu um inchaço incomum na área e relatou ao departamento médico do Flamengo. De volta ao Rio de Janeiro, exames diagnosticaram o tumor, e o levaram a uma cirurgia de retirada. No entanto, o contato das células cancerígenas com a corrente sanguínea afetou tecidos do pulmão e do abdômen, levando à necessidade de quimioterapia.>

De outubro a dezembro, ele seguiu o tratamento, recebendo até mesmo uma festa surpresa da clínica com colegas de time na última sessão. Para ele, a motivação para vencer a batalha contra o câncer foi justamente o futebol: "O sonho de ser jogador profissional continua queimando no meu peito. Vai ser sempre minha maior vontade, meu maior desejo e meu maior sonho".>

Em abril de 2024, ele retornou aos treinos, e em julho, aos campos. Foi em 20 de julho, aos 18 anos de idade, sua única partida até então, sem sofrer gols contra o Volta Redonda, pelo Campeonato Carioca. Um ano e sete meses após o diagnóstico, ele entra na carreira profissional pelo clube quinto colocado na tabela da primeira divisão ucraniana.>

A ideia é que ele entre no profissional aos 19 anos, estando também à disposição do sub-21. No novo clube, ele jogará ao lado dos brasileiros João Vialle, vindo do Athletico-PR, Talles Costa, do São Paulo, Wendell Gabriel, do Palmeiras, e Cauã Paixão, Vasco.>