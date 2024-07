OLIMPÍADAS

Handebol feminino embarca para reta final de preparação de olho em nos Jogos de Paris-2024

A intenção do técnico Cristiano Rocha é aproveitar o tempo de trabalho com as atletas para realizar ajustes na equipe. O confronto com as alemãs está agendado para este sábado, às 12h (horário de Brasília).

A estreia do Brasil vai ser diante da Espanha, no dia 25 de julho (quinta-feira). No dia 28 (domingo), o desafio é contra a Hungria. No dia 30, o adversário vai ser a França. As brasileiras enfrentam as holandesas no dia 1º de agosto e encerram essa fase enfrentando a seleção de Angola, no dia 3.