Jean Lucas joga hoje? Volante do Bahia pode estrear na Seleção contra a Bolívia

Yan Inácio
Publicado em 9 de setembro de 2025 às 11:29
Elogiado pelo técnico Carlo Ancelotti, o volante Jean Lucas, do Bahia, aguarda uma oportunidade para estrear na Seleção Brasileira na última partida das Eliminatórias Sul-Americanas para a Copa do Mundo de 2026 contra a Bolívia. O jogo acontece nesta terça-feira (9), às 20h30, no Estádio Municipal de El Alto, a 4.100 metros de altitude.
Com a classificação garantida na segunda posição da competição, Carlo Ancelotti terá espaço para testar e observar novos jogadores. Em coletiva nesta segunda-feira (8), o técnico italiano confirmou que pretende rodar o elenco, preservando titulares e dando oportunidade a novos nomes. “Nossa ideia é testar os novos jogadores, usando suas características. Temos trabalhado com Jean Lucas, gosto dele e de seu caráter. Do seu carinho e da sua vontade. Amanhã posso lhe dar minutos”, disse o mister.
Festa dos atletas com a convocação de Jean Lucas
A suspensão de Casemiro após tomar o segundo cartão amarelo contra o Chile na última quinta (4) também pode colaborar para uma eventual estreia do jogador do Esquadrão na Amarelinha. Na última partida, o treinador utilizou Andrey Santos no lugar de Casemiro, e há a chance de Jean Lucas disputar posição com Bruno Guimarães ou até compor um meio-campo com três volantes — cenário que justificaria também a convocação de Andreas Pereira, do Palmeiras, chamado de última hora após o corte do atacante Kaio Jorge, do Cruzeiro.
De acordo com o ge, o Brasil deve começar o duelo contra a Bolívia com a seguinte escalação: Alisson, Vitinho (Wesley), Fabrício Bruno, Alex e Caio Henrique; Andrey Santos, Bruno Guimarães e Lucas Paquetá; Luiz Henrique, Samuel Lino e Richarlison.
Jean Lucas foi convocado no dia 27 de agosto, para ocupar o lugar deixado por Joelinton, do Newcastle, cortado por causa de uma lesão sofrida na última partida por sua equipe pela Premier League. O jogador do Bahia ficou fora do banco de reservas na partida contra o Chile na quinta, já que o regulamento da competição só permite a presença de 23 atletas no banco, mas a Seleção conta com 24 jogadores.
Com 28 pontos, a Seleção ocupa a segunda colocação das Eliminatórias, dez atrás da líder Argentina e um à frente do Uruguai, terceiro colocado. O objetivo do Brasil na última rodada é assegurar a vice-liderança diante de uma Bolívia que soma 18 pontos, ocupa a oitava posição e ainda sonha com a sétima colocação — atualmente da Venezuela, com 19 pontos — que leva à repescagem para o Mundial.