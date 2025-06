AU REVOIR

Jogador que traiu a esposa e foi acusado de agressão pela amante tem contrato rescindido pelo Vasco

Em meio a polemicas extracampo, o francês Dimitri Payte não joga mais pela equipe carioca

Pedro Carreiro

Publicado em 9 de junho de 2025 às 16:33

Payet Crédito: Reprodução/Vasco da Gama

Chegou ao fim, nesta segunda-feira (9), a passagem do francês Dimitri Payet pelo Vasco da Gama. O clube anunciou a rescisão contratual do meia, que tinha vínculo até 31 de julho. A decisão foi tomada em comum acordo após conversas iniciadas nos últimos dias. >

Payet, de 38 anos, não entra em campo desde abril, quando sofreu uma lesão ligamentar no joelho durante a derrota para o Ceará, pela quarta rodada do Campeonato Brasileiro. Desde então, perdeu espaço na equipe e passou a ser opção no banco de reservas.>

Contratado em 2023 com grande expectativa, Payet foi recebido com festa por cerca de cinco mil torcedores no Rio de Janeiro. Dentro de campo, foi peça-chave na campanha de recuperação do clube no Brasileirão daquele ano, marcando gols decisivos.>

No entanto, com a chegada de Philippe Coutinho, o francês perdeu protagonismo e viu sua participação na equipe diminuir. Ao todo, disputou 77 partidas com a camisa cruz-maltina, somando 8 gols e 16 assistências. Em entrevistas recentes, já sinalizava a possibilidade de aposentadoria.>

Denúncia de agressão

A saída de Payet ocorre em meio a polêmicas extracampo. O Ministério Público do Rio de Janeiro (MPRJ) arquivou uma denúncia feita pela advogada Larissa Ferrari, que era amante do jogador e o acusava o jogador de agressão física, psicológica e sexual. Segundo o MP, não foram encontradas provas concretas para sustentar a acusação. >

De acordo com o parecer do órgão, as mensagens trocadas entre os dois demonstravam envolvimento afetivo e práticas sexuais consensuais, incluindo fetiches ligados ao sadomasoquismo. O MP apontou que não houve indícios de desconforto nos diálogos analisados, mas sim consentimento mútuo.>