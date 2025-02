CURIOSIDADE

Jogo da Copa do Brasil será disputado nos dois hemisférios do mundo

A partida entre Trem e Brusque será no estádio Zerão, que tem a linha divisória do campo em cima da Linha do Equador

Marina Branco

Publicado em 19 de fevereiro de 2025 às 15:02

Estádio Olímpico Zerão Crédito: MP-AP I Divulgação

Para além do confronto no futebol, um jogo da Copa do Brasil nesta noite contará com um detalhe especial. A partida, disputada entre Trem (AP) e Brusque (SC) às 20h30, acontecerá no estádio Milton Correa de Souza, o Zerão, em Macapá, conhecido por fazer jogos nos dois lados do mundo.>

Isso se deve à localização do estádio, que tem como linha divisória do campo a latitude zero entre o hemisfério norte e sul do planeta, conhecida como Linha do Equador. O jogo válido pela primeira fase da Copa do Brasil será o primeiro a contar com esse detalhe nesta temporada da competição.>

Lá, cada time faz gol em um lado do planeta com a troca de lados no campo, podendo até mesmo chutar a bola de um hemisfério a outro. Por pouco, o jogo não aconteceria no estádio especial, já que problemas nos laudos de segurança do Corpo de Bombeiros local quase fez com que a partida precisasse ir para outra cidade.>