PRIORIDADES...?

Jovem viraliza ao comparar foto de Neymar no quarto do namorado com imagem do casal; vídeo

Tamanho da fotografia do jogador rendeu brincadeiras nas redes sociais

Giuliana Mancini

Publicado em 12 de fevereiro de 2025 às 08:22

Comparação entre a foto do casal e a imagem de Neymar em quarto Crédito: Reprodução

Uma jovem viralizou nas redes sociais após comparar - de forma cômica - duas paixões do namorado: o próprio casal e o jogador Neymar. No vídeo, Alanna Guimarães mostrou a decoração do quarto do amado, começando por um porta-retrato simples e pequeno com uma foto do rapaz e dela mesma em uma prateleira. >

"A foto que meu namorado tem comigo no quarto dele", diz a narração. Em seguida, a câmera vira para a esquerda e mostra uma parede revestida com uma imagem gigante de Neymar em campo, atuando pela Seleção Brasileira. "A foto do Neymar no quarto dele".>

O vídeo da nutricionista tem mais de 3,5 milhões de visualizações e ultrapassa os 5 mil comentários. Alguns usuários da rede apoiaram a decisão do rapaz, Fellipe Mendes, de enaltecer o camisa 10 do Santos, enquanto outros fizeram piada com a situação. "Você é passageira, o Neymar, eterno...", escreveu uma pessoa. "Você tem que entender que você chegou depois", afirmou mais um. "O cara te meteu no lugar das conquistas. Meta", ressaltou um terceiro.>