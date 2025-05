FÓRMULA 1

Leclerc desbanca favoritos e domina 1º treino livre do GP de Mônaco

O piloto brasileiro Gabriel Bortoleto, com sua Sauber, terminou em 18º

Vencedor da última edição do GP de Mônaco, o ferrarista Charles Leclerc conseguiu derrubar o favoritismo das McLaren e também de Max Verstappen e fechou a primeira sessão de treinos livres como o mais rápido. O monegasco encerrou a atividade com o tempo de 1min11s964 e fez a festa da sua torcida. Max Vestappen, da Red Bull, terminou em segundo e Lando Norris foi o terceiro. Bortoleto, com sua Sauber, foi o 18º.>