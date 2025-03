NOVO DESAFIO

Lembra dele? Ex-rubro-negro que teve a lesão de Fenômeno é anunciado por clube da segunda divisão

Nixon, revelado pelo Flamengo, chegará ao Iguaçu com a missão de conquistar o acesso ao Paranaense

Marina Branco

Publicado em 26 de março de 2025 às 16:25

Nixon no Iguaçu Crédito: Reprodução I AA Iguaçu

O Flamengo está dando adeus a Nixon, meia de 32 anos revelado pelo clube rubro-negro que chega ao Iguaçu, time da Segunda Divisão do Campeonato Paranaense. O atleta, campeão da Copa do Brasil de 2013 e do Carioca de 2014, está no Flamengo desde 2012, vivendo altos e baixos com o clube.>

Nixon viveu momentos de muito sucesso com o Mengão, como a assistência para o gol do título no Carioca de 2014, e outros de muita angústia, como a grave lesão no joelho que o obrigou a parar de jogar em 2015. "Talvez eu tenha pensado (em desistir), pois não é fácil. Eu fiquei um longo período afastado, já que a minha lesão foi igual a do Ronaldo Fenômeno. Foi algo que passou e ficou de aprendizado. Eu não posso criar remorso com isso", comentou ele.>

Levando sua história consigo para o Pantera do Vale, Nixon tomou uma decisão peculiar. Em sua apresentação no novo clube, ele presenteou o presidente, José Luis Ruski, com uma camisa rubro-negra usada por ele no Flamengo.>

O presente foi bem recebido pelo presidente, que disse torcer pelo Flamengo e aceitou como presente a camisa flamenguista do novo atleta. O Flamengo e o Iguaçu não são, no entanto, os únicos times na carreira de Nixon, que já passou por outras equipes nacionais e internacionais.>

Nixon pelo Flamengo Crédito: Reprodução I Site do Flamengo

"Eu já passei por muitas coisas na carreira. Eu jogo como 9, como um 10 ou como ponta. Eu comecei na base como um ponta, migrei para o falso 9 e, depois, no profissional voltei para ponta. Com o Luxemburgo fui me adaptando em duas posições e isso foi muito importante para mim. Mas, aqui, vim para jogar como camisa 10", garantiu.>

O versátil jogador já defendeu América-MG, Red Bull Brasil, ABC, Kalmar (Suécia), Portuguesa-RJ, Mosta (Malta), Alashkert (Armênia), Juazeirense, Petrolina, Parnahyba, Juazeiro, Dorense e Carmópolis, finalmente chegando ao Iguaçu nesta temporada.>

"Espero que com a minha experiência possa ajudar o clube e principalmente o elenco para que juntos possamos conquistar o nosso objetivo, que é o acesso. Uma equipe estruturada faz a diferença dentro de campo", comentou ele.>