Marca de pranchas de surfe processa Lady Gaga por plágio; entenda

A Lost International alega ser detentora dos direitos da logo "Mayhem" do novo álbum da cantora

Os documentos judiciais indicam que a empresa de surfe alega ser detentora dos direitos do logotipo desde 2015, criminalizando Gaga sob a justificativa de que ela teria usado um design quase igual em bonés, moletons e blusas de divulgação do álbum.>

Segundo a empresa, a Lost tentou entrar em contato com Gaga para avisar da semelhança, mas não teve retorno. Por isso, entrou com processo e anexou imagens comparando as logos, tentando conquistar o bloqueio do uso do nome e design, além de cobrar indenizações de todos os lucros que a cantora teve com o símbolo.>