Marcos Felipe reforça luta por Libertadores: 'Colocar o Bahia na prateleira que ele nunca deveria ter saído'

Goleiro afirma que time sentiu derrota para o Fortaleza e projeta volta por cima

Da Redação

Publicado em 27 de setembro de 2024 às 18:21

Marcos Felipe diz que Bahia tem 11 batalhas para fazer história Crédito: Letícia Martins/EC Bahia

A oscilação que o Bahia vive no Brasileirão fez o tricolor não abrir distância dos concorrentes na tabela e ligou um alerta na luta do clube baiano por uma vaga na Copa Libertadores. Mas, internamente, a instabilidade não tem abalado os atletas.

Depois do zagueiro Kanu colocar foco total na briga pelo torneio internacional, nesta sexta-feira (27) foi a vez do goleiro Marcos Felipe fazer coro e reforçar o pensamento. Durante entrevista no CT Evaristo de Macedo, o jogador reconheceu que o time apresentou desempenho abaixo do esperado contra o Fortaleza, mas afirmou que vai lutar até o fim.

"Há muito tempo o clube não vai para uma Libertadores. Com certeza, hoje, é o nosso objetivo maior, que é classificar o time para a Libertadores. Colocar aí o Bahia na prateleira que ele nunca deveria ter saído, nós sabemos que são muitos anos que o Bahia não participa de uma competição como a Libertadores. Participou da Sul-Americana há pouco tempo, mas a Libertadores faz muito tempo que não participa. Então, nós queremos realmente trazer esse sonho para o torcedor, colocar o Bahia nessa prateleira internacional novamente", iniciou o goleiro.

Na visão de Marcos Felipe, a campanha atual do Bahia mostra a evolução do time. O tricolor tem 42 pontos e ocupa a 6ª colocação do Brasileirão, dentro da zona de classificação para a Libertadores. No ano passado, o tricolor lutou contra o rebaixamento e só escapou da queda na última rodada.

"Anos totalmente atípicos. Nós, ano passado, sofremos muito de ficarmos mais na parte de baixo da tabela. Esse ano, conseguimos passar a maior parte do campeonato na parte de cima da tabela. Isso mostra que teve uma evolução, mas nós queremos mais. Nós sabemos que não é o suficiente para o tamanho do Bahia, para o tamanho da qualidade do nosso elenco. Nós queremos mais e temos certeza que nós vamos terminar esse ano com essa classificação. Temos essa convicção. Vamos trabalhar nesses 11 jogos que faltam para chegarmos nessa classificação para a Libertadores. E ano que vem, se Deus quiser, tenham fé nisso, que vamos ter um ano melhor do que foi o ano de 2024", completou.

A primeira chance para o Bahia dar uma resposta após a goleada sofrida diante do Fortaleza será neste domingo (29), quando recebe o Criciúma, às 18h30, na Fonte Nova. O goleiro garante que a equipe está preparada para conquistar os três pontos.