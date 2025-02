CURIOSIDADE INUSITADA

'Meu pai pôs o Neymar no mundo', revela apresentador Luiz Bacci

Declaração foi feita durante participação no Domingo Legal, do SBT, e surpreendeu Celso Portiolli

Giuliana Mancini

Publicado em 10 de fevereiro de 2025 às 15:59

Parto de Neymar foi comandado pelo pai do apresentador Luiz Bacci Crédito: Reprodução

O apresentador Luiz Bacci fez sua primeira aparição na televisão após a saída da Record. Ele participou do Domingo Legal, do SBT, no último domingo (9), e surpreendeu com uma revelação inédita envolvendo o jogador Neymar. Durante o quadro Passa ou Repassa, ele afirmou que seu pai foi o médico responsável por trazer o atleta ao mundo, em 1992.>

A declaração surgiu quando Portiolli perguntou ao time amarelo - do qual Bacci era um dos integrantes - qual era a diferença de idade entre o camisa 10 do Santos e Cristiano Ronaldo, do Al-Nassr. Os dois craques compartilham o mesmo dia do aniversário, 5 de fevereiro. Foi quando o jornalista ex-Record fez a revelação.>

"Meu pai fez o parto do Neymar. Mas eu não sou amigo do Neymar, não", disse o ex-apresentador do Cidade Alerta. Surpreso, Celso Portiolli pediu para ele detalhar a situação. “Espera aí, o seu pai…?”. Bacci, então, explicou:>

"Meu pai pôs o Neymar no mundo. É o médico que tirou o Neymar da barriga da mãe dele. Por sinal, na minha cidade natal, foi em Mogi das Cruzes que ele nasceu. Só que o meu pai faleceu sem saber disso. Foi a Globo depois que fez uma matéria e descobriu essa informação", afirmou.>