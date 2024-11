PESOU O CLIMA

Mike Tyson dá tapa e ameaça Jake Paul durante pesagem antes de luta

Reação do ex-campeão foi motivada pela atitude do youtuber de pisar em seu pé

Alan Pinheiro

Publicado em 15 de novembro de 2024 às 16:27

O ex-campeão de boxe Mike Tyson agrediu o youtuber Jake Paul com um tapa no rosto durante a pesagem cerimonial Crédito: Reprodução/Redes Sociais

O ex-campeão de boxe Mike Tyson agrediu o youtuber Jake Paul com um tapa no rosto durante a pesagem cerimonial, após o influenciador o provocar pisando no pé de Tyson. O fato gerou a reação do ex-pugilista, que ameaçou o adversário desta sexta-feira (15).

“O papo terminou”, disse Tyson, que entrou na pesagem apenas de cueca e uma jaqueta estilizada com seu nome e rosto desenhados. Como é de praxe do youtuber, Paul, aproveitou o momento após a sua pesagem para tirar o lutador do sério. Ele “engatinhou” na direção do adversário e pisou no pé do competidor. Tyson, então, deu um tapa em Paul, gritou e montou a guarda. Ele foi separado por seguranças e membros de sua equipe.

Mike Tyson Slaps Jake Paul During Their Final Face Off, Before Their Fight This Friday.? pic.twitter.com/Hkfch5lo7o — Poetik Flakko (@FlakkoPoetik) November 15, 2024

Em tom de deboche, Jake Paul minimizou a agressão sofrida e retornou a ameaça do ex-campeão de boxe. “Eu nem senti, ele é um elfo pequeno nervosinho. Foi um tapa fofo, Mike, mas amanhã eu vou te nocautear. Ele bate que nem um frouxo. Agora é pessoal. Ele deve morrer”, disparou.

O ex-pugilista baiano Acelino Popó Freitas será o comentarista oficial da luta entre Mike Tyson e Jake Paul. No comando do microfone principal, Luis Felipe Freitas é o responsável pela narração na transmissão da Netflix. O AT&T Stadium, estádio do Dallas Cowboys, vai ser o palco do confronto. O card principal do evento está programado para começar às 22h.