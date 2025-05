CAMPEONATO ITALIANO

Milan x Monza: onde assistir, horário e escalações

Equipes se enfrentam pela última rodada do Campeonato Italiano 2024/25, no San Siro, em Milão, às 15h45

Milan e Monza se enfrentam neste sábado (24), às 15h45 (de Brasília), no Estádio San Siro, em Milão, pela 38ª e última rodada do Campeonato Italiano 2024/25. As duas equipes entram em campo apenas para cumprir tabela: o Milan não tem mais chances de vaga em competições europeias, e o Monza já está matematicamente rebaixado. >