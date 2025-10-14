Acesse sua conta
Mingo participa parcialmente do treino do Bahia e aumenta expectativa de retorno no Ba-Vi

Zagueiro argentino perdeu as últimas duas partidas devido um edema na coxa

  • Foto do(a) author(a) Pedro Carreiro

  • Pedro Carreiro

Publicado em 14 de outubro de 2025 às 16:18

Zagueiro tem boas chances de retornar contra o Vitória
Zagueiro tem boas chances de retornar contra o Vitória Crédito: Rafael Rodrigues/EC Bahia

O Bahia deu sequência, na manhã desta terça-feira (14), à preparação para o clássico Ba-Vi, que acontece nesta quinta-feira (16), às 21h30, no Barradão, pela 28ª rodada do Brasileirão. A atividade contou novamente com boas notícias para o técnico Rogério Ceni. Um dia após iniciar o processo de transição física, o zagueiro Ramos Mingo participou parcialmente do treino e pode reforçar a equipe no Ba-Vi.

O defensor argentino, que saiu lesionado da partida contra o Botafogo e ficou de fora dos duelos contra Palmeiras e Flamengo, voltou a integrar parte das atividades com o restante do elenco no CT Evaristo de Macedo. Recuperando-se de um edema na coxa, Mingo aumenta as expectativas de ser relacionado para o clássico diante do Vitória.

Lista de possíveis desfalques do Bahia para o Ba-Vi

João Paul- Lesão  por Divulgação/EC Bahia
Gilberto - suspenso  por Rafael Rodrigues / EC Bahia
Luciano Juba - Lesão  por Rafael Rodrigues/EC Bahia
Caio Alexandre - Lesão  por Letícia Martins/ EC Bahia
Mingo - lesão por Letícia Martins/ EC Bahia
Erick -  Lesão por Catarina Brandão/EC Bahia
Everton Ribeiro - em recuperação após cirurgia para tratar de câncer na tireoide por Letícia Martins/EC Bahia
Erick Pulga - Lesão  por Letícia Martins/ EC Bahia
Ruan Pablo - Lesão  por Letícia Martins/EC Bahia
Willian José - suspenso  por Letícia Martins/EC Bahia
João Paul- Lesão  por Divulgação/EC Bahia

O goleiro João Paulo também foi a campo mais uma vez, realizando trabalhos específicos da posição e dando sequência à etapa final de recuperação. Já Luciano Juba, Caio Alexandre e Erick Pulga permaneceram na academia e na fisioterapia, seguindo seus respectivos processos de tratamento.

O volante Erick e o atacante Ruan Pablo, que haviam treinado normalmente na segunda-feira, continuam integrando o grupo principal e são opções para a partida. O meia Éverton Ribeiro, em recuperação de cirurgia para tratar câncer na tireoide, segue tratamento no Rio de Janeiro e está fora, assim como Willian José e Gilberto, suspensos.

COMO FOI O TREINO

As atividades desta terça foram voltadas para ajustes táticos e situações de jogo. No campo principal, Rogério Ceni comandou um treino coletivo em campo aberto, no formato 11 contra 11, parando o trabalho em diversos momentos para orientar o posicionamento e corrigir movimentações. O treinador exigiu intensidade nas transições ofensivas e defensivas, com ênfase na compactação das linhas e nas trocas rápidas de passes.

Enquanto isso, no campo 1, o auxiliar técnico Charles Hembert liderou um trabalho específico de bolas paradas, tanto ofensivas quanto defensivas, reforçando um dos pontos de atenção do time para o clássico.

Veja como foi o penúltimo treino do Bahia antes do Ba-Vi

Penúltimo treino do Bahia antes do Ba-Vi por Rafael Rodrigues/EC bahia
Penúltimo treino do Bahia antes do Ba-Vi por Rafael Rodrigues/EC bahia
Penúltimo treino do Bahia antes do Ba-Vi por Rafael Rodrigues/EC bahia
Penúltimo treino do Bahia antes do Ba-Vi por Rafael Rodrigues/EC bahia
Penúltimo treino do Bahia antes do Ba-Vi por Rafael Rodrigues/EC bahia
Penúltimo treino do Bahia antes do Ba-Vi por Rafael Rodrigues/EC bahia
Penúltimo treino do Bahia antes do Ba-Vi por Rafael Rodrigues/EC bahia
Penúltimo treino do Bahia antes do Ba-Vi por Rafael Rodrigues/EC bahia
Penúltimo treino do Bahia antes do Ba-Vi por Rafael Rodrigues/EC bahia
Penúltimo treino do Bahia antes do Ba-Vi por Rafael Rodrigues/EC bahia

O elenco tricolor volta a treinar nesta quarta-feira (15), na Cidade Tricolor, quando encerra a preparação para o duelo com o Vitória. Na 6ª colocação do Brasileirão, com 43 pontos, o Esquadrão busca o triunfo no Barradão para seguir firme na briga pelo G-4.

