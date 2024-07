CONFRONTO DIRETO

Na busca por encerrar tabu, Vitória encara Grêmio em duelo contra o Z4

Leão só ganhou do rival fora de casa apenas duas vezes na história do Brasileirão

Alan Pinheiro

Publicado em 21 de julho de 2024 às 05:00

Fora contra o Fortaleza por virose, Matheuzinho deve voltar ao time contra o Grêmio Crédito: Victor Ferreira/EC Vitória

Enquanto se manteve fora da zona de rebaixamento, o Vitória teve mais de uma oportunidade para aumentar a vantagem e respirar no Campeonato Brasileiro. No entanto, os tropeços do Leão colocaram a equipe com um pé dentro da degola na 18ª rodada da Série A. Neste domingo (21), o adversário da vez será o Grêmio, em mais um confronto direto contra o Z4.

A nova chance para escapar foi comentada pelo técnico Thiago Carpini em entrevista coletiva após a derrota para o Fortaleza. “Acho que não dá para mensurar o tamanho da dificuldade em cada partida. (...) Não acredito que enfrentar o Grêmio vai ser mais ou menos difícil. Acredito que vai ser tão difícil quanto [contra o Fortaleza]. E um jogo de concorrentes diretos. O Grêmio jogando no Rio Grande do Sul, onde está habituado a jogar. Sabemos a dificuldade que vai ser. Página virada, tentar resgatar algumas coisas que nos permitiram ter um momento de recuperação, mas que ficou para trás. Uma atuação muito ruim, abaixo do que esperávamos”, disse.

Para enfrentar os gaúchos, o comandante do Leão não poderá contar com o volante Luan Santos, que deixou o campo no primeiro tempo da última partida lesionado e tomou o terceiro cartão amarelo. Já o número de novidades deixa um saldo positivo, já que Carpini ganhou o reforço do jovem zagueiro Roque Júnior, vindo do Itabuna para compor o elenco, e vai contar com a volta de Matheuzinho, vetado do último confronto por conta de uma virose.

A dúvida, no entanto, fica por conta do esquema a ser utilizado pelo treinador diante do adversário direto. Sem Luan, Rodrigo Andrade e Dudu, a tendência é de que Carpini repita o meio de campo com Léo Naldi, Jean Mota e Willian Oliveira - este último mais recuado - caso opte por continuar com uma trinca de volantes. No entanto, há a possibilidade de que a plataforma seja modificada para jogar com dois pontas. Nesse caso, Matheuzinho assumiria a função de “camisa 10”.

Com apenas três vitórias e dois empates em 15 partidas no Brasileirão, o Grêmio vive o seu pior momento em 2024. A esperança do técnico Renato Gaúcho são as voltas de jogadores para o duelo contra os baianos. Há expectativa pelos retornos de Edenilson e Jemerson, esse para estrear pelo time. Kannemann retorna de suspensão, com chance de formar dupla com Geromel. Regularizados, os gringos Matías Arezo e Miguel Monsalve devem aparecer no jogo.

Mesmo que a equipe gaúcha não esteja em sua melhor fase, os três resultados positivos no campeonato aconteceram no Rio Grande do Sul. Apesar da impossibilidade de mandar os jogos na Arena do Grêmio por conta das enchentes que afetaram o estado, o Estádio Centenário está sendo usado como nova casa do Imortal e já deu resultado, pois a vitória contra o Fluminense ocorreu em Caxias do Sul.

Desde o empate sem gols pelo Brasileirão de 1972, Vitória e Grêmio se enfrentaram 49 vezes na história, com números melhores para os gaúchos. São 24 triunfos do tricolor contra 13 do rubro-negro, com outros 12 empates. A vantagem permanece também no número de gols marcados no confronto, com o time gaúcho marcando 63, contra 38 dos baianos.

Além disso, o Leão vive um longo tabu dentro do confronto. A última vitória vermelha e preta aconteceu em junho de 2016, quando Kieza e Diego Renan deram os três pontos para a equipe. Desde então, outros sete jogos aconteceram, com cinco triunfos do Grêmio e dois empates. Considerando apenas as partidas realizadas com mando de campo dos gaúchos, o cenário é ainda pior para o rubro-negro. De 27 jogos, o Vitória só conseguiu sair ganhador em três oportunidades, sendo duas pelo Brasileirão.