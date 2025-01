BEM-VINDA!

Nasce a segunda filha de Cesar Cielo, campeão olímpico da natação

Isabella é fruto do casamento do ex-atleta com Kelly Gish Cielo

Giuliana Mancini

Publicado em 31 de janeiro de 2025 às 13:07

Cesar Cielo e a esposa, Kelly Gisch Crédito: Reprodução/Instagram

O campeão olímpico Cesar Cielo e sua esposa, Kelly Gisch, anunciaram, nesta sexta-feira (31), a chegada da segunda filha. Isabella nasceu às 11h25 da última terça-feira (28), pesando 4,6kg e medindo 54 cm. O ex-nadador e a modelo já são pais de Thomas, de 9 anos de idade.>