Neymar revela que filha Mavie se machucou e precisou ir ao hospital: 'Chorou muito'

Mavie é filha do craque com a influenciadora Bruna Biancardi

Carol Neves

Publicado em 6 de outubro de 2025 às 07:33

Neymar e Mavie Crédito: Reprodução

Neymar usou o Instagram neste domingo (5) para compartilhar um momento de apreensão com a filha Mavie, de 2 anos. O jogador publicou uma foto com a menina no colo, mostrando o braço dela enfaixado. Segundo o craque, a filha precisou ser levada às pressas ao hospital após se machucar.

"Chorou muito de dor, levamos ao hospital e agora já está tudo bem", escreveu o atacante, aliviando os fãs que se preocuparam com o estado de saúde da menina. Nos comentários, seguidores deixaram mensagens de carinho: "Tadinha. Melhoras, Neymara", escreveu uma fã. "Sendo criança, fofa! Melhoras, Maviezinha", disse outra. Um seguidor ainda brincou: "Ô gente, puxou ao pai pra cair."

Mavie é filha de Neymar com a influenciadora Bruna Biancardi. O casal também é pai de Mel, nascida há dois meses. O jogador tem ainda outros dois filhos: Helena, de um ano, fruto da relação com Amanda Kimberlly, e Davi Lucca, de 14, com Carol Dantas.

Festa de Mavie

Dias antes do incidente, Mavie havia comemorado o aniversário de 2 anos com uma festa organizada por Biancardi. A influenciadora contou que o evento, realizado na quinta-feira (2), foi mais simples do que as celebrações anteriores. "Hoje é o aniversário antecipado da Mavie de dois aninhos. Vamos fazer diferente desta vez, fizemos uma festa mais focada nas crianças", explicou nos stories.

Bruna aproveitou para rebater rumores sobre o suposto valor milionário do evento. "Obviamente não, gente! E também é mentira que os balões vieram da Europa. Parem de acreditar nessas coisas que inventam – credibilidade zero! E os outros lugares ainda replicam!", disse.

Segundo ela, a ideia era uma comemoração mais íntima, voltada para os pequenos. "A gente quis fazer uma festa menor, mais íntima, com pessoas que têm crianças, para as crianças se divertirem. A gente sempre faz festa mais focada nos adultos do que nas crianças, com atração, show, vai até tarde. Dessa vez quisemos fazer diferente, festinha para as crianças se divertirem, tudo para elas", completou.