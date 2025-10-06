Acesse sua conta
Neymar revela que filha Mavie se machucou e precisou ir ao hospital: 'Chorou muito'

Mavie é filha do craque com a influenciadora Bruna Biancardi

  • Foto do(a) author(a) Carol Neves

  • Carol Neves

Publicado em 6 de outubro de 2025 às 07:33

Neymar e Mavie
Neymar e Mavie Crédito: Reprodução

Neymar usou o Instagram neste domingo (5) para compartilhar um momento de apreensão com a filha Mavie, de 2 anos. O jogador publicou uma foto com a menina no colo, mostrando o braço dela enfaixado. Segundo o craque, a filha precisou ser levada às pressas ao hospital após se machucar.

"Chorou muito de dor, levamos ao hospital e agora já está tudo bem", escreveu o atacante, aliviando os fãs que se preocuparam com o estado de saúde da menina. Nos comentários, seguidores deixaram mensagens de carinho: "Tadinha. Melhoras, Neymara", escreveu uma fã. "Sendo criança, fofa! Melhoras, Maviezinha", disse outra. Um seguidor ainda brincou: "Ô gente, puxou ao pai pra cair."

Decoração da festa de Mavie

Decoração da festa de Mavie por Reprodução

Mavie é filha de Neymar com a influenciadora Bruna Biancardi. O casal também é pai de Mel, nascida há dois meses. O jogador tem ainda outros dois filhos: Helena, de um ano, fruto da relação com Amanda Kimberlly, e Davi Lucca, de 14, com Carol Dantas.

Festa de Mavie

Dias antes do incidente, Mavie havia comemorado o aniversário de 2 anos com uma festa organizada por Biancardi. A influenciadora contou que o evento, realizado na quinta-feira (2), foi mais simples do que as celebrações anteriores. "Hoje é o aniversário antecipado da Mavie de dois aninhos. Vamos fazer diferente desta vez, fizemos uma festa mais focada nas crianças", explicou nos stories.

