RECOMPENSA

'Que não façam coisas estúpidas', diz técnico após dar três dias de folga a elenco

Hansi Flick recompensou o time do Barcelona pelo melhor início de ano em mais de 80 anos

Marina Branco

Publicado em 10 de fevereiro de 2025 às 17:39

Hansi Flick em comando de treino no Barcelona Crédito: FC Barcelona/Divulgação

A temporada do Barcelona está agradando não só os torcedores, como também o técnico da equipe. Com mais de 40 gols em apenas 11 jogos em 2025 e número de gols na temporada já maior do que a de 2023/24, o time briga com Real Madrid e Atlético pela liderança da La Liga.>

Com os números impressionantes e a campanha invicta em 2025 com nove vitórias e dois empates, o clube fez seu melhor início de ano desde 1943, com uma média de quase quatro gols por partida. Após a goleada de 4 a 1 no Sevilla, o treinador Hansi Flick decidiu recompensar o time com três dias de folga, mas ainda com preocupações.>

"Eu dei à equipe três dias livres, para que descansem, acredito que merecem. O importante é que não façam coisas estúpidas, e se concentrem na recuperação", afirmou em coletiva de imprensa no último domingo (9). >