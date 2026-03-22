Remo x Bahia: veja onde assistir ao vivo, escalações e arbitragem

As equipes se enfrentam neste domingo (22), às 16h, no Mangueirão, em Belém.

  • Foto do(a) author(a) Pedro Carreiro

  • Pedro Carreiro

Publicado em 22 de março de 2026 às 12:00

Bahia 2x0 Bragantino Crédito: Letícia Martins/ECB

Remo e Bahia se enfrentam neste domingo (22), às 16h, no Mangueirão, em Belém, pela 8ª rodada do Campeonato Brasileiro Série A 2026. Veja onde assistir ao vivo, horário da partida e as prováveis escalações.

Onde assistir Remo x Bahia ao vivo

A partida entre Remo e Bahia terá transmissão ao vivo por Premiere (pay-per-view) e GE TV (YouTube).

Campanha do Bahia no Campeonato Brasileiro de 2026

Corinthians 1x2 Bahia - 1ª rodada por Rafael Rodrigues/ECB
Bahia 1x1 Fluminense - 2ª rodada por Letícia Martins/EC Bahia
Vasco 0x1 Bahia - 3ª rodada por Rafael Rodrigues/EC Bahia
Bahia 1x1 Vitória - 5ª rodada por Rafael Rodrigues/ECB
Inter 1x0 Bahia - 6ª rodada por Rafael Rodrigues/EC Bahia
Bahia 2x0 Bragantino - 7ª rodada por Letícia Martins/ECB
Remo

O Remo tenta se recuperar no campeonato e busca deixar a última colocação. A equipe soma apenas três pontos e vem de três derrotas consecutivas, a última por 3x0 para o Flamengo. O técnico Léo Condé deve manter a base da equipe, com dúvida no meio de campo entre Vitor Bueno e Yago Pikachu

Bahia

Único invicto na competição, o Bahia faz grande campanha e soma 14 pontos, com quatro vitórias e dois empates. O Tricolor vem de triunfo por 2x0 sobre o Red Bull Bragantino e tenta vencer novamente para seguir na briga pela liderança. Estão fora Gilberto, Kanu, Everton Ribeiro e Ruan Pablo, lesionados. Acevedo está suspenso, enquanto Willian José, com dores na coxa, é dúvida.

Prováveis escalações de Remo x Bahia

Marcelo Rangel; Marcelinho, Marllon, Tchamba e Kayky Almeida; Leonel Picco (Zé Welison), Zé Ricardo, Patrick de Paula e Vitor Bueno; Jajá e Alef Manga. Técnico: Léo Condé.

Ronaldo; Román Gómez, Gabriel Xavier, Santiago Mingo e Luciano Juba; Erick, Caio Alexandre e Jean Lucas; Cristian Olivera, Erick Pulga e Willian José (Everaldo). Técnico: Rogério Ceni. 

Ficha do Jogo

  • Jogo: Remo x Bahia
  • Campeonato: Campeonato Brasileiro Série A 2026
  • Rodada: 8ª rodada
  • Data: Domingo, 22 de março de 2026
  • Horário: 16h (de Brasília)
  • Local: Mangueirão, Belém - PA
  • Onde assistir: Premiere (pay-per-view) e GE TV (YouTube)

Arbitragem

  • Árbitro: João Vitor Gobi
  • Assistentes: Guilherme Dias Camilo e Raphael de Albuquerque Lima
  • VAR: Pablo Ramon Gonçalves Pinheiro

