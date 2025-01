PROCURA-SE UM SUBSTITUTO

Renata Fan tem novo alvo para o lugar de Denilson no Jogo Aberto

Pentacampeão acertou com a Globo após trabalhar por 15 anos na Band

A saída de Denilson para a Globo deixou um espaço vazio no Jogo Aberto, da Band. Agora, a apresentadora Renata Fan está em busca de um nome de peso para comandar o programa ao seu lado. E ela já teria um alvo para ser novo parceiro: Vampeta.>

A informação foi divulgada pelos colunistas Flávio Ricco e José Carlos Nery, do Portal Leo Dias. Renata teria ligado pessoalmente para o ex-jogador, que é comentarista nas jornadas da Jovem Pan, para tentar tirá-lo da rádio. De acordo com o site, o salário oferecido seria superior ao recebido pelo baiano atualmente. Apesar disso, há chances que Vampeta não aceite a proposta.>

Denilson deixou a Band no fim do ano passado, após quase 15 anos na emissora. No início de janeiro, foi anunciado pela Globo, onde ganhará um salário duas vezes maior.

