SÉRIE A

São Paulo x Fortaleza: onde assistir ao vivo, horário e escalações

Equipes se enfrentam nesta sexta-feira (2), no Morumbis

São Paulo e Fortaleza se enfrentam nesta sexta-feira (2), às 21h30 (de Brasília), no Morumbis, em São Paulo, pela 7ª rodada do Campeonato Brasileiro Série A 2025. O confronto terá transmissão ao vivo pelo Premiere (pay-per-view).>

Onde assistir São Paulo x Fortaleza ao vivo

São Paulo

O São Paulo busca manter sua invencibilidade no campeonato sob o comando do técnico Luis Zubeldía. A equipe deve contar com o retorno de jogadores importantes, mas ainda enfrenta desfalques por lesão. O Tricolor ocupa o 10º lugar da tabela de classificação da Série A, com 8 pontos, após uma vitória e cinco empates.>

Fortaleza

O Fortaleza enfrenta o São Paulo com desfalques significativos, incluindo Brítez, Marinho, Moisés e Martínez, todos no departamento médico. O técnico Juan Pablo Vojvoda deve ajustar a equipe para compensar as ausências. O Leão do Pici ocupa a 15ª posição na Série A, com 6 pontos, após uma vitória, três empates e duas derrotas.>