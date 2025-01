EM BELÉM

Supercopa terá show de Joelma antes do clássico entre Flamengo e Botafogo

Partida acontecerá no dia 2 de fevereiro, no estádio Mangueirão

A cantora Joelma será a responsável por comandar o show de abertura da Supercopa do Brasil. O título da competição será decidido no clássico entre Flamengo e Botafogo, no estádio Mangueirão, em Belém, no dia 2 de fevereiro. A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) e a Globo, responsável pela transmissão da partida, fecharam o acordo para a realização da apresentação.