SOCOS E CHUTES

Torcedores se envolvem em briga antes do clássico Flamengo e Fluminense no Maracanã

Confronto ocorreu horas antes da final do Campeonato Carioca; veja vídeo

Torcedores do Flamengo e do Fluminense se envolveram em uma briga nas ruas do Engenho Novo, na zona Norte do Rio de Janeiro, pouco antes do clássico entre os dois times, pela final do Campeonato Carioca. A confusão, na manhã deste domingo (16), aconteceu perto do estádio do Maracanã, onde o jogo é disputado.>