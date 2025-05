NESTE SÁBADO (3)

UFC Des Moines: saiba quem são os lutadores que representam o Brasil

Deiveson Figueiredo, na categoria peso-galo, e Marina Rodriguez, no peso-palha feminino, são os brasileiros do evento

O evento UFC Des Moines, programado para o dia 3 de maio de 2025, nos Estados Unidos, contará com a participação de dois atletas brasileiros: Deiveson Figueiredo, na categoria peso-galo, e Marina Rodriguez, no peso-palha feminino. Ambos buscam consolidar suas posições no ranking e, eventualmente, disputar o cinturão em suas respectivas divisões. O evento será transmitido ao vivo e com exclusividade pelo UFC Fight Pass, a partir das 20h (horário de Brasília).>