Veja como foi a visita de Gabigol ao Maracanã após ficar de fora do jogo contra o Atlético-MG

O atacante assistiu ao aquecimento do campo, foi ao vestiário e acompanhou o jogo

Marina Branco

Publicado em 14 de novembro de 2024 às 14:45

A expectativa para o jogo entre Flamengo e Atlético-MG no Maracanã na noite da última quarta-feira (13) foi ainda maior do que já seria para um jogo como esse. Ao longo dos últimos dias, o afastamento de Gabigol do elenco repercutiu, cheio de promessas do jogador e apoio dos torcedores do clube.

A retirada de Gabigol da lista de convocados foi anunciada pelo Flamengo após o treino de véspera do jogo, no Ninho do Urubu. Na ocasião, o clube afirmou que a decisão veio da diretoria de futebol, visando manter a ‘harmonia do elenco’.

Poucos dias antes, após o título do Flamengo na Copa do Brasil, Gabigol surpreendeu a todos ao anunciar sua saída do clube em meio às comemorações, chocando até mesmo colegas de equipe. De acordo com entrevistas dadas pelo técnico Filipe Luís após o jogo, a decisão partiu desse ocorrido, mas foi tomada pelo departamento de futebol, não por ele.

Com a novidade, Gabigol garantiu aos torcedores em suas redes sociais que iria ao jogo, “por nós, pelos nossos, sempre”, subindo as rampas do Maracanã junto à torcida. A promessa se estendeu, inclusive, ao local de destino, quando o atacante afirmou que iria ao Setor Norte, onde ficam as organizadas do rubro-negro.

Por questões de segurança, no momento do jogo, ele não pôde ir ao Setor Norte, e precisou assistir à partida de seu camarote, como geralmente faz em ocasiões em que não joga. Antes da partida, Gabigol chegou a publicar uma foto saindo de casa e indo ao Maracanã, levando a torcida à loucura.

Nas redes sociais, o clima foi de apoio ao craque, que se estendeu ao Maracanã com faixas e cartazes dizendo “fechado com Gabigol”.

Gabigol no Maracanã

Ao chegar às 19h25 no Maraca, como prometido, Gabigol vestia uma camisa com o 10 de Zico, ídolo rubro-negro. Do estacionamento, ele foi diretamente ao gramado, assistindo quase despercebido ao aquecimento dos colegas de time. Após quinze minutos na beira do campo, foi ao vestiário.

O jogador participou do fechamento da roda antes do início da partida junto a Arrascaeta, também de fora do jogo por um problema no joelho. Após deixar o vestiário, Gabigol foi ao camarote, cantou junto com a torcida, reagiu ao pênalti de David Luiz, a algumas defesas de Everson, mas saiu mais cedo, saindo do estádio antes dos 30 minutos do segundo tempo.

A torcida

As faixas de apoio que esperavam Gabigol não foram acompanhadas por muitos gritos para ele, que não estava na torcida ou no gramado. Muitos torcedores tiraram fotos com o ídolo na chegada do estádio, enquanto outros reclamaram de sua ausência na Norte.

A novidade foram os cartazes de despedida, rememorando a história de Gabigol com o Flamengo e iniciando o adeus ao jogador.

O início da trégua entre Gabigol e Flamengo

A trégua entre Gabigol e Flamengo

Após assistir o jogo, com todas as atenções voltadas para sua presença, o cenário mudou um pouco para Gabigol. Júnior Pedroso, seu empresário, conversou com Marcos Braz, buscando encerrar a história do atacante no Flamengo de maneira amigável.

Se antes era provável que Gabigol não entrasse mais em campo pelo Flamengo, agora é uma realidade mais possível, podendo se concretizar ainda no Brasileirão. Até então, não há uma despedida definida, mas Gabigol segue treinando com o time.