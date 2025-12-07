SÉRIE A

Veja em qual canal vai passar Vitória x São Paulo ao vivo

Confronto contra os cariocas ocorre neste domingo (7), a partir das 16h

Alan Pinheiro

Publicado em 7 de dezembro de 2025 às 12:00

Vitória Crédito: Victor Ferreira/EC Vitória

Para muitos clubes, a última rodada do Brasileirão serve apenas para cumprir tabela. Para o Vitória, no entanto, o jogo deste domingo (7), às 16h, no Barradão, é uma verdadeira decisão. O Rubro-Negro ainda corre risco de rebaixamento e precisa vencer o São Paulo para manter o sonho de permanecer na Série A em 2026.

Onde assistir Vitória x São Paulo ao vivo

A partida terá transmissão exclusiva do Premiere (pay-per-view).

Vitória

O Leão da Barra chega pressionado. Ocupando a 17ª colocação com 42 pontos, o time de Jair Ventura abre a zona de rebaixamento e precisa somar três pontos para, no mínimo, manter viva a chance de escapar da queda — dependendo também do resultado do Fortaleza, que tem apenas um ponto a mais.

Para piorar, o Vitória enfrenta uma série de desfalques: Lucas Halter e Dudu saíram lesionados contra o Bragantino, Edu segue fora, e Lucas Arcanjo, Fintelman, Claudinho, Jamerson e Rúben Ismael continuam no departamento médico.

São Paulo

Em situação mais tranquila, mas ainda ambicioso, o Tricolor Paulista ocupa a oitava colocação com 51 pontos e mira a vaga na pré-Libertadores — atualmente nas mãos do Botafogo, apenas um ponto acima. O São Paulo também pode se beneficiar de um possível campeão da Copa do Brasil (Cruzeiro ou Fluminense), que abriria mais uma vaga.

A equipe de Hernán Crespo chega extremamente desfalcada, com uma lista extensa no DM: Ryan Francisco, André Silva, Luan, Oscar, Enzo, Lucas, Calleri, Dinenno, Wendell e Rodriguinho. Além disso, Bobadilla cumpre suspensão, e Alan Franco e Luciano são dúvidas após deixarem o campo com dores diante do Internacional.

Prováveis escalações de Vitória x São Paulo

Vitória: Thiago Couto; Camutanga, Neris e Zé Marcos; Raúl Cáceres, Gabriel Baralhas, Willian Oliveira e Ramon; Matheuzinho, Aitor Cantalapiedra e Renato Kayzer. Técnico: Jair Ventura.

São Paulo: Rafael; Rafael Tolói, Arboleda e Sabino; Maik, Luiz Gustavo, Marcos Antônio, Alisson e Ferreirinha; Gonzalo Tapia e Rigoni. Técnico: Hernán Crespo.

Arbitragem

Árbitro: Wilton Pereira Sampaio (GO)

Assistentes: Bruno Raphael Pires (GO) e Leone Carvalho Rocha (GO)