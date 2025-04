PROTESTO

Veja qual foi a punição dada ao time que abandonou jogo após árbitro se recusar a checar lance no VAR

Episódio aconteceu na partida entre Sloboda Tuzla e HSK Posusje

A partida entre Sloboda Tuzla e HSK Posusje, válida pela Premier League da Bósnia e Herzegovina, no último sábado (26), ficou marcada por uma polêmica. Os donos da casa abandonaram o jogo após o árbitro se recusar a olhar um possível pênalti no VAR .>

Conforme a regra, mesmo com o 1x1 no momento em que a partida foi abandonada, foi determinada a vitória por 3x0 a favor do Posusje. O lance polêmico e a revolta dos jogadores fez com que Elmir Pilav, chefe de arbitragem da Bósnia, renunciasse ao cargo.>