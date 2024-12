OLHO NO SORTEIO

Veja quem o Vitória pode enfrentar na primeira fase da Copa do Brasil

Adversário do Leão será um dos representantes do pote F

Alan Pinheiro

Publicado em 30 de dezembro de 2024 às 16:35

Sorteio da Copa do Brasil ainda não teve data definida Crédito: Staff Images/CBF

Com a divulgação do ranking nacional de clubes da CBF (Confederação Brasileira de Futebol), os potes para o sorteio da Copa do Brasil já estão definidos e o Vitória já tem ideia de quem pode ser o seu adversário na primeira fase da competição, que começa no dia 22 de fevereiro. A CBF ainda não definiu uma data para o sorteio dos confrontos.

A primeira fase é realizada em jogo único. As equipes dos potes A, B, C e D atuam fora de casa, mas possuem a vantagem do empate para ficar com a classificação. Já os presentes nos potes E, F, G e H precisam vencer o duelo para avançar. O cruzamentos dos potes acontece da seguinte forma: A x E, B x F, C x G e D x H.

O clube baiano ficou no pote B, junto a equipes como: Ceará, Coritiba, Sport, Criciúma, Vila Nova-GO, Operário-PR, Ponte Preta, Brusque e Sampaio Corrêa-MA.

Dessa forma, pode enfrentar um dos times que compõem o pote F. São eles: Humaitá (AC), Trem (AP), Ceilândia (DF), Inter de Limeira (SP), Maranhão (MA), Operário (MT), Tuna Luso (PA), Operário (MS), Concórdia (SC), Sergipe (SE).

Antes, o pote F contava com o CSE-AL, mas o Sergipe ocupou a vaga. A mudança aconteceu por uma mudança divulgada pela CBF nesta semana. O São Francisco havia conquistado uma das vagas por ser o vice-campeão da Copa Grão-Pará, mas a vaga foi repassada para o quarto colocado do Campeonato Paraense. O Águia de Marabá então entrou no pote E, alterando os potes posteriores.

Botafogo, Palmeiras, CRB, Cruzeiro, Fortaleza, São Paulo, Internacional, Corinthians, Bahia, Santos, Flamengo e Paysandu vão entrar diretamente na terceira fase. Jequié e Barcelona de Ilhéus são as outras duas equipes baianas na competição e, por estarem no pote H, enfrentam clubes do pote D.

Confira todos os potes da primeira fase da Copa do Brasil

Pote A: Atlético-MG, Athletico-PR, Fluminense, Grêmio, América-MG, RB Bragantino, Vasco, Atlético-GO, Juventude e Cuiabá

Pote B: Ceará, Vitória, Coritiba, Sport, Criciúma, Vila Nova-GO, Operário-PR, Ponte Preta, Brusque e Sampaio Corrêa-MA

Pote C: Novorizontino, Tombense, CSA, ABC, Remo, Náutico, Amazonas, Confiança, Ferroviário e Botafogo-PB

Pote D: América-RN, Manaus, São José-RS, Aparecidense, Altos, Retrô, Caxias, Athletic, Nova Iguaçu e Portuguesa-RJ

Pote E: Sousa, Tocantinópolis, São Raimundo-RR, Maringá, FC Cascavel, Pouso Alegre, ASA, União Rondonópolis, Porto Velho e Águia de Marabá

Pote F: Sergipe, Humaitá, Trem, Ceilândia, Inter de Limeira, Maranhão, Operário-MT, Tuna Luso, Operário-MS e Concórdia

Pote G: CSE, Boavista-RJ, Parnahyba, Maracanã-CE, Santa Cruz-RN, GAS, Rio Branco-ES, Rio Branco VN-ES, Olaria e Portuguesa-SP