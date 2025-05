LEÃO DA BARRA

Veja quem são os jogadores do atual elenco do Vitória com mais jogos pelo clube

Temporadas passam, atletas chegam e saem, mas existem aqueles que continuam jogando pelo Leão

No atual elenco do Vitória, alguns jogadores se destacam não apenas pelo desempenho em campo, mas também pela longevidade com a camisa do clube. As temporadas passam, atletas chegam e saem, mas existem aqueles que continuam jogando pelo Leão. Veja abaixo os cinco jogadores do atual elenco rubro-negro com mais jogos disputados pelo clube.>