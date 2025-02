CONHEÇA A CASA DO LEÃO

Vitória apresenta estrutura completa do Barradão; assista

A produção apresenta desde o gramado até vestiários, alojamento da base e outras áreas do complexo

O Esporte Clube Vitória abriu as portas de sua casa para a torcida com um vídeo especial publicado no canal do Youtube do clube rubro-negro mostrando as instalações do clube e os bastidores do Estádio Manoel Barradas, o Barradão. A produção, publicada nesta sexta-feira (21), apresenta desde o gramado até vestiários, arquibancadas, alojamento das categorias de base e outras áreas do complexo.>