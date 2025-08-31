Vitória conta com a força do Barradão para tentar reagir na temporada diante do Atlético-MG

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Pedro Carreiro
Publicado em 31 de agosto de 2025 às 08:00
Na zona de rebaixamento, com seis jogos sem vencer e após sofrer uma goleada histórica, muitos times poderiam ser abandonados por suas torcidas. Mas este não é o caso do Vitória. Por mais que não tenha feito por merecer, o clube contará, mais uma vez, com o apoio em massa de sua torcida colossal para encarar o Atlético-MG neste domingo (31), pela 22ª rodada da Série A. Apesar da fase delicada, a expectativa é de um Barradão lotado, já que até o último sábado (30), mais de 25 mil torcedores haviam garantido ingresso para a partida.
Além do já tradicional apoio da torcida rubro-negra, o Leão contará com algumas novidades para tentar se recuperar diante do Galo. Peças importantes nos últimos títulos da equipe, o zagueiro Camutanga voltou de empréstimo e foi relacionado para a partida. Matheuzinho, Baralhas e Raúl Cáceres, estão recuperados de lesão e voltam a ficar à disposição.
Neris, que cumpriu suspensão contra o Flamengo, também retorna ao elenco. Por outro lado, Claudinho, Jamerson, Rúben Ismael, Romarinho e Renzo López, todos com problemas físicos, serão desfalques. Além de Dudu, que também voltou de empréstimo, já treinou com o elenco, mas não foi regularizado a tempo.
A principal novidade para o jogo, no entanto, está no banco de reservas. Com a demissão de Fábio Carille após o 8x0 sofrido contra o Flamengo, Rodrigo Chagas comandará a equipe de forma interina. Ídolo do clube e treinador da equipe sub-20, o profissional de 53 anos prometeu aproveitar os garotos da base enquanto estiver no comando, mas garantiu que, para a partida contra o Atlético-MG, o foco será tornar a equipe mais aguerrida em campo.
“Precisamos mudar nosso comportamento. Precisamos ser um time vibrante, que diminui espaço, que não deixa o adversário jogar e que tem a bola o tempo todo. Meus treinos são com muita intensidade, e é isso que quero ver durante o jogo. Vibração. Apoio sabemos que vamos ter. Temos que dar uma resposta não só com talento, jogando, mas com intensidade, vontade e dinâmica”, comentou o interino em sua coletiva de apresentação.
Quarta sessão de treino do Vitória sob as ordens de Rodrigo Chagas
Com várias novidades e contando com o apoio da torcida, o Vitória tentará se recuperar na temporada contra uma equipe que também não vive um grande momento. O Atlético-MG tem apenas uma vitória nas últimas sete rodadas e vem de derrota por 2x0 em casa para o grande rival Cruzeiro, na Copa do Brasil, resultado que culminou na demissão do técnico Cuca.
Por isso, se encontrando na 17ª colocação, com 19 pontos, mesma pontuação do Vasco, primeira equipe fora da zona, que ainda tem um jogo a menos, o Leão da Barra não pode nem sonhar em deixar os três pontos escaparem contra o Galo. Com esse objetivo em mente, a equipe realiza neste sábado (30) o quinto e último dia de treinos sob as ordens de Rodrigo Chagas, preparando-se para a partida.