VAI LOTAR

Vitória conta com a força do Barradão para tentar reagir na temporada diante do Atlético-MG

Leão da Barra encara o Galo neste domingo (31), às 18h30, pela 22ª rodada do Brasileirão

Pedro Carreiro

Publicado em 31 de agosto de 2025 às 08:00

Torcida do Vitória no Barradão Crédito: Victor Ferreira/EC Vitória

Na zona de rebaixamento, com seis jogos sem vencer e após sofrer uma goleada histórica, muitos times poderiam ser abandonados por suas torcidas. Mas este não é o caso do Vitória. Por mais que não tenha feito por merecer, o clube contará, mais uma vez, com o apoio em massa de sua torcida colossal para encarar o Atlético-MG neste domingo (31), pela 22ª rodada da Série A. Apesar da fase delicada, a expectativa é de um Barradão lotado, já que até o último sábado (30), mais de 25 mil torcedores haviam garantido ingresso para a partida.

Além do já tradicional apoio da torcida rubro-negra, o Leão contará com algumas novidades para tentar se recuperar diante do Galo. Peças importantes nos últimos títulos da equipe, o zagueiro Camutanga voltou de empréstimo e foi relacionado para a partida. Matheuzinho, Baralhas e Raúl Cáceres, estão recuperados de lesão e voltam a ficar à disposição.

Neris, que cumpriu suspensão contra o Flamengo, também retorna ao elenco. Por outro lado, Claudinho, Jamerson, Rúben Ismael, Romarinho e Renzo López, todos com problemas físicos, serão desfalques. Além de Dudu, que também voltou de empréstimo, já treinou com o elenco, mas não foi regularizado a tempo.

A principal novidade para o jogo, no entanto, está no banco de reservas. Com a demissão de Fábio Carille após o 8x0 sofrido contra o Flamengo, Rodrigo Chagas comandará a equipe de forma interina. Ídolo do clube e treinador da equipe sub-20, o profissional de 53 anos prometeu aproveitar os garotos da base enquanto estiver no comando, mas garantiu que, para a partida contra o Atlético-MG, o foco será tornar a equipe mais aguerrida em campo.

“Precisamos mudar nosso comportamento. Precisamos ser um time vibrante, que diminui espaço, que não deixa o adversário jogar e que tem a bola o tempo todo. Meus treinos são com muita intensidade, e é isso que quero ver durante o jogo. Vibração. Apoio sabemos que vamos ter. Temos que dar uma resposta não só com talento, jogando, mas com intensidade, vontade e dinâmica”, comentou o interino em sua coletiva de apresentação.

Quarta sessão de treino do Vitória sob as ordens de Rodrigo Chagas 1 de 8

Com várias novidades e contando com o apoio da torcida, o Vitória tentará se recuperar na temporada contra uma equipe que também não vive um grande momento. O Atlético-MG tem apenas uma vitória nas últimas sete rodadas e vem de derrota por 2x0 em casa para o grande rival Cruzeiro, na Copa do Brasil, resultado que culminou na demissão do técnico Cuca.