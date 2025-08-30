BRASILEIRÃO

Vitória x Atlético-MG: onde assistir ao vivo, horário e escalações

Válida pela 22ª rodada do Brasileirão, a partida será disputada neste domingo (31), às 18h30, no Barradão

Pedro Carreiro

Publicado em 30 de agosto de 2025 às 18:00

Atlético-MG vs Vitória Crédito: Victor Ferreira I EC Vitória

Vitória e Atlético-MG se enfrentam neste domingo (31), às 18h30 (de Brasília), no Barradão, em Salvador, pela 22ª rodada do Campeonato Brasileiro Série A 2025. O duelo promete fortes emoções, já que os dois times vivem momentos de pressão no torneio.

Onde assistir Vitória x Atlético-MG ao vivo

A partida entre Vitória e Atlético-MG terá transmissão ao vivo pelo Premiere (pay-per-view).

Vitória

O Vitória amarga o Z-4 e chega pressionado após sofrer uma goleada de 8 a 0 para o Flamengo, no Maracanã. O time não vence há seis rodadas e, para tentar reagir, a diretoria demitiu o técnico Fábio Carille e efetivou Rodrigo Chagas no comando.

Para este jogo, o Leão da Barra terá reforços importantes: Matheuzinho, Baralhas e Raúl Cáceres, recuperados de lesão. O zagueiro Camutanga, que retornou após empréstimo ao Remo, também está à disposição.

Atlético-MG

O Galo vive situação menos dramática, mas também passa por turbulência. O time vem de três jogos sem vitória no Brasileirão e perdeu para o Cruzeiro em casa, no jogo de ida das quartas de final da Copa do Brasil. A pressão aumentou com a demissão do técnico Cuca, ocorrida na sexta-feira.



O zagueiro Lyanco segue como dúvida e pode dar lugar novamente a Vitor Hugo, que atuaria ao lado de Junior Alonso.

Prováveis escalações de Vitória x Atlético-MG

Lucas Arcanjo; Paulo Roberto, Lucas Halter, Zé Marcos (Camutanga) e Ramon; Pepê, Baralhas e Ronald; Osvaldo, Erick e Kayzer. Técnico: Rodrigo Chagas (interino).

Atlético-MG: Everson; Natanael, Vitor Hugo, Junior Alonso e Arana; Alan Franco, Alexsander e Scarpa; Rony (Reinier), Cuello e Hulk. Técnico: Lucas Gonçalves (interino).

Ficha do jogo

Jogo: Vitória x Atlético-MG

Campeonato: Brasileirão Série A 2025

Rodada: 22ª

Data: Domingo, 31 de agosto de 2025

Horário: 18h30 (de Brasília)

Local: Barradão, Salvador

Onde assistir: Premiere (pay-per-view)

Árbitro: Alex Gomes Stefano (RJ)

Assistentes: Rodrigo Figueiredo Henrique Correa (RJ) e Alex dos Santos (RJ)