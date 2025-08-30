Vitória x Atlético-MG: onde assistir ao vivo, horário e escalações

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Pedro Carreiro
Publicado em 30 de agosto de 2025 às 18:00
Vitória e Atlético-MG se enfrentam neste domingo (31), às 18h30 (de Brasília), no Barradão, em Salvador, pela 22ª rodada do Campeonato Brasileiro Série A 2025. O duelo promete fortes emoções, já que os dois times vivem momentos de pressão no torneio.
A partida entre Vitória e Atlético-MG terá transmissão ao vivo pelo Premiere (pay-per-view).
O Vitória amarga o Z-4 e chega pressionado após sofrer uma goleada de 8 a 0 para o Flamengo, no Maracanã. O time não vence há seis rodadas e, para tentar reagir, a diretoria demitiu o técnico Fábio Carille e efetivou Rodrigo Chagas no comando.
Para este jogo, o Leão da Barra terá reforços importantes: Matheuzinho, Baralhas e Raúl Cáceres, recuperados de lesão. O zagueiro Camutanga, que retornou após empréstimo ao Remo, também está à disposição.
O Galo vive situação menos dramática, mas também passa por turbulência. O time vem de três jogos sem vitória no Brasileirão e perdeu para o Cruzeiro em casa, no jogo de ida das quartas de final da Copa do Brasil. A pressão aumentou com a demissão do técnico Cuca, ocorrida na sexta-feira.
O zagueiro Lyanco segue como dúvida e pode dar lugar novamente a Vitor Hugo, que atuaria ao lado de Junior Alonso.
Lucas Arcanjo; Paulo Roberto, Lucas Halter, Zé Marcos (Camutanga) e Ramon; Pepê, Baralhas e Ronald; Osvaldo, Erick e Kayzer. Técnico: Rodrigo Chagas (interino).
Atlético-MG: Everson; Natanael, Vitor Hugo, Junior Alonso e Arana; Alan Franco, Alexsander e Scarpa; Rony (Reinier), Cuello e Hulk. Técnico: Lucas Gonçalves (interino).
Jogo: Vitória x Atlético-MG
Campeonato: Brasileirão Série A 2025
Rodada: 22ª
Data: Domingo, 31 de agosto de 2025
Horário: 18h30 (de Brasília)
Local: Barradão, Salvador
Onde assistir: Premiere (pay-per-view)
Árbitro: Alex Gomes Stefano (RJ)
Assistentes: Rodrigo Figueiredo Henrique Correa (RJ) e Alex dos Santos (RJ)