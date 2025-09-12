RETROSPECTO RUIM

Vitória tem tabu negativo histórico contra o Fortaleza na Série A

Leão da Barra jamais venceu o Leão do Pici como visitante na elite do futebol nacional

Pedro Carreiro

Publicado em 12 de setembro de 2025 às 17:10

Vitória 2x1 Fortaleza - 4ª rodada Brasileirão 2025 Crédito: Victor Ferreira/EC Vitória

O Vitória encara o Fortaleza neste sábado (13), às 16h, na Arena Castelão, pela 23ª rodada do Brasileirão. A equipe rubro-negra busca um triunfo para deixar a zona de rebaixamento e embalar sob o comando do técnico Rodrigo Chagas. Para isso, no entanto, o Leão da Barra terá que quebrar dois tabus: conquistar a primeira vitória como visitante nesta edição do campeonato e, de quebra, superar o Fortaleza fora de casa pela Série A pela primeira vez.

No histórico do confronto, os números são equilibrados, mas com leve vantagem para o Vitória. Em 28 partidas, o rubro-negro venceu 13 (46%), empatou 6 (21%) e perdeu 9 (32%) para o Leão do Pici. Pela Série A, o equilíbrio se mantém: são 4 triunfos do Vitória (40%), 3 empates (30%) e 3 vitórias da equipe cearense (30%).

Últimos confrontos entre VitóriaxFortaleza 1 de 5

Jogando em Fortaleza, porém, o retrospecto se complica. No geral, são 7 vitórias do tricolor (50%), 2 empates (14%) e 5 triunfos do Vitória (36%). Mas, especificamente pela elite do futebol nacional, o cenário é ainda mais desfavorável ao rubro-negro: 3 vitórias para os donos da casa (75%) e 1 empate (25%).

O que anima os baianos é o desempenho recente no duelo. Nos últimos cinco jogos, o Vitória venceu quatro vezes e perdeu apenas uma. Duas dessas vitórias foram conquistadas como visitante, ambas pela fase de grupos da Copa do Nordeste: em 2024, triunfo por 1 a 0 com gol de pênalti de Matheuzinho; neste ano, virada por 2 a 1, com gols de Baralhas e Gustavo Mosquito.