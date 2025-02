REFORÇO

Vitória tenta a contratação de volante do Grêmio

Pepê chegou ao tricolor gaúcho em 2023 e atuou em 84 partidas

O Vitória pode ganhar mais um reforço no meio de campo. O rubro-negro baiano está perto de fechar a contratação do volante Pepê, que pertence ao Grêmio. A contratação seria em definitivo e o contrato seria de três anos. As informações são do ge e da Itatiaia. >