Vitória terá maratona de jogos nos próximos 30 dias; veja o calendário

Rubro-negro terá uma série de desafios entre Campeonato Brasileiro e Copa Sul-Americana

Publicado em 25 de abril de 2025 às 05:00

Time do técnico Thiago Carpini terá longa sequência de jogos

O Vitória viveu uma noite frustrante no Barradão, ao ser derrotado pelo Cerro Largo por 1x0. O resultado manteve a sina do time do técnico Thiago Carpini, que segue sem vencer na Copa Sul-Americana. Mas não há tempo para lamentar. O rubro-negro terá que encarar uma longa sequência de jogos nos próximos 30 dias. Mas há uma notícia boa: a maior parte é diante da torcida. >

O Leão disputará sete jogos até o dia 25 de maio, entre a competição continental e o Campeonato Brasileiro - uma média de um embate a cada quatro dias. Destes, quatro duelos serão em casa, enquanto outros dois envolvem viagens. Há ainda o clássico contra o Bahia, mas que será na Arena Fonte Nova.>

O próximo compromisso da equipe no Barradão será já neste fim de semana: no domingo (27), o time encara o Grêmio, às 18h30, pela Série A. Na semana que vem, o Vitória fará a primeira viagem de maio: vai até Fortaleza para enfrentar o Ceará, no dia 3, no Castelão, também pela primeira divisão.>

Em seguida, serão dois jogos em sequência como mandante. Primeiro, o Leão medirá forças contra o Defensa y Justicia, na primeira partida do returno da Sul-Americana. O confronto será no dia 6 de maio. Quatro dias depois, receberá o Vasco, pela 8ª rodada da Série A.>

Depois de encarar o cruz-maltino, Thiago Carpini e companhia vão para o Uruguai, onde tentarão dar o troco no Cerro Largo, no estádio Centenário, pela competição internacional. >

A volta para Salvador é na sequência, mas ainda não será para o Barradão - antes, virá o clássico contra o Bahia, na Fonte Nova. O primeiro Ba-Vi do Brasileirão 2025 será no dia 18 de maio, às 16h. Fechando a maratona dos próximos 30 dias, está a partida contra o Santos, no dia 25, no estádio vermelho e preto.>

O calendário intenso nos próximos dias foi um tema comentado por Carpini em entrevista coletiva após o jogo contra o Cerro Largo. Apesar de admitir que a maratona é uma dificuldade, o comandante ressaltou a importância de achar soluções - inclusive, poupar atletas.>

"A dificuldade é para todos. Trinta jogos, a cada três dias em campo, com viagens e logísticas. Mas é o que nós temos, precisamos criar soluções para esse problema. A gente vira a chave, Sul-Americana é outra competição, no Brasileiro a gente vem de bons resultados. Talvez poupar seja inevitável, a gente já arriscou alguns atletas hoje, então talvez seja prudente. Já falei aqui do Mosquito e do Erick. Vamos tentar escolher o que tiver de melhor para competir", falou.>

Jogos do Vitória nos próximos 30 dias>

Vitória x Grêmio (6ª rodada da Série A) - 27 de abril, às 18h30, no Barradão>

Ceará x Vitória (7ª rodada da Série A) - 3 de maio, às 18h30, no Castelão>

Vitória x Defensa y Justicia (4ª rodada da Sul-Americana) - 6 de maio, às 19h, no Barradão>

Vitória x Vasco (8ª rodada da Série A) - 10 de maio, às 18h30, no Barradão>

Cerro Largo x Vitória (5ª rodada da Sul-Americana) - 14 de maio, às 21h30, no Centenário, em Montevidéu (Uruguai)>

Bahia x Vitória (9ª rodada da Série A) - 18 de maio, às 16h, na Fonte Nova>