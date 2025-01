BRASILEIRÃO

Vitória x Barcelona de Ilhéus: veja onde assistir, prováveis escalações e arbitragem

Confronto deste sábado (11), válido pela primeira rodada do Campeonato Baiano, inicia a partir das 16h

Alan Pinheiro

Publicado em 10 de janeiro de 2025 às 17:07

Vitória estreia neste sábado (11) contra o Barcelona de Ilhéus Crédito: Victor Ferreira/EC Vitória

A temporada definitivamente já começou para o Vitória. A equipe rubro-negra estreia no Campeonato Baiano neste sábado (11), quando recebe o Barcelona de Ilhéus, no Barradão. O confronto, válido pela primeira rodada do Campeonato Baiano, começa às 16h.

O técnico Thiago Carpini vai precisar montar o time titular com os jogadores que se reapresentaram na última sexta-feira (3), como os atacantes Osvaldo e Mosquito, além do zagueiro Edu e do volante Ricardo Ryller. Cinco das novas contratações também poderão fazer sua estreia na partida.

Em contrapartida, aqueles que voltaram aos treinos nesta quarta-feira (8) ainda não entrarão em campo. O treinador não vai contar com os zagueiros Neris e Wagner Leonardo, o meia Matheuzinho e outros titulares.

TRANSMISSÃO

A partida entre Vitória x Barcelona de Ilhéus terá transmissão ao vivo pela TVE, na TV aberta e no canal do Youtube da emissora. A bola rola às 16h no gramado do Barradão.

PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

Vitória: Fintelman; Claudinho, Edu, Zé Marcos e Riquelme; Ricardo Ryller, Ronald e Pablo; Gustavo Mosquito, Osvaldo e Janderson. Técnico: Thiago Carpini.

Barcelona-BA: Rafael Copetti; Júnior, Clebson, Jaques e John Lessa; Lídio, Hippólito, Carlos Eduardo, Ramires e Gianlucas; Eydison. Técnico: Sérgio Araújo.

