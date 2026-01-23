Acesse sua conta
Clássico Ba-Vi conta com esquema especial de transporte neste domingo (25)

Partida acontece às 16h

  • Foto do(a) author(a) Millena Marques

  • Millena Marques

Publicado em 23 de janeiro de 2026 às 16:19

Linhas de ônibus são reativadas em Salvador
Linhas de ônibus são reativadas em Salvador Crédito: Bruno Concha/Secom PMS

A Secretaria de Mobilidade (Semob) montou uma operação especial de transporte para o clássico Ba-Vi, válido pela 5ª rodada do Campeonato Baiano, que acontece neste domingo (25), às 16h, no Estádio Manoel Barradas (Barradão).

A linha especial 1899 - Estádio Barradão – Estação Flamboyant vai operar com cinco veículos, que estarão à disposição das 13h às 16h (com base na Estação Flamboyant) e das 18h às 20h (com base na Avenida Mário Sérgio), facilitando o deslocamento dos torcedores antes e após a partida.

Além disso, três veículos reguladores ficarão posicionados na Estação Pirajá, também das 13h às 20h, reforçando o atendimento e garantindo o retorno do público de forma rápida e organizada. Agentes da Semob estarão no terminal, na Avenida Mário Sérgio e nas proximidades do Barradão, orientando usuários e operadores.

Táxi

Para ampliar as opções de transporte, será implementado ainda um ponto de táxi na rotatória em frente ao Barradão, proporcionando mais uma alternativa segura de locomoção aos torcedores.

Salvador Ba-vi Transporte

