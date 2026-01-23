NO BARRADÃO

Clássico Ba-Vi conta com esquema especial de transporte neste domingo (25)

Partida acontece às 16h

Millena Marques

Publicado em 23 de janeiro de 2026 às 16:19

Linhas de ônibus são reativadas em Salvador Crédito: Bruno Concha/Secom PMS

A Secretaria de Mobilidade (Semob) montou uma operação especial de transporte para o clássico Ba-Vi, válido pela 5ª rodada do Campeonato Baiano, que acontece neste domingo (25), às 16h, no Estádio Manoel Barradas (Barradão).

A linha especial 1899 - Estádio Barradão – Estação Flamboyant vai operar com cinco veículos, que estarão à disposição das 13h às 16h (com base na Estação Flamboyant) e das 18h às 20h (com base na Avenida Mário Sérgio), facilitando o deslocamento dos torcedores antes e após a partida.

Além disso, três veículos reguladores ficarão posicionados na Estação Pirajá, também das 13h às 20h, reforçando o atendimento e garantindo o retorno do público de forma rápida e organizada. Agentes da Semob estarão no terminal, na Avenida Mário Sérgio e nas proximidades do Barradão, orientando usuários e operadores.

Táxi