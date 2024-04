6 A 16 ANOS

54 cidades baianas são liberadas para ampliarem faixa etária de vacinação contra dengue

A decisão da ampliação da faixa etária foi anunciada pelo Ministério da Saúde para aproveitar as doses próximas do vencimento

A Secretaria de Saúde do Estado da Bahia (Sesab) informou, nesta quinta-feira (18), que 54 cidades baianas foram liberadas para ampliarem a faixa etária de vacinação contra a dengue. Anteriormente restrita a jovens de 10 a 14 anos, a cobertura foi estendida para incluir crianças e adolescentes de 6 a 16 anos.

A decisão da ampliação da faixa etária foi anunciada pelo Ministério da Saúde para aproveitar as doses próximas do vencimento em 30 de abril. Até agora, a Bahia distribuiu 170.469 doses para 125 municípios, mas cerca de 22 mil doses com validade até abril ainda não foram utilizadas.